Джокович: я рад, что справился с задачей в двух сетах подряд и двигаюсь дальше
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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу в четвёртом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), над 13-й ракеткой мира, британцем Кэмероном Норри.
«Пока всё хорошо. Сегодня мы рано начали. Странные условия, и мы разминались всего 20 минут. Я немного поторопился, и нам нужно было сыграть раньше из-за дождя. Так что я рад, что справился с задачей в двух сетах подряд и двигаюсь дальше», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
Новак Джокович вышел в свой 17-й подряд четвертьфинал турнира в Риме. В 1/4 финала сербскому теннисисту предстоит встретиться с победителем встречи между австралийцем Алексеем Попыриным и датчанином Хольгером Руне.
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