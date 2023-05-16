Хольгер Руне вышел на Новака Джоковича в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Определился соперник первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Им стал датский теннисист Хольгер Руне, седьмая ракетка мира. В трёх сетах он в упорной борьбе смог вырвать победу у австралийского спортсмена Алексея Попырина. Их матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4.
Встреча спортсменов продолжалась ровно 3 часа. Хольгер Руне за это время выполнил два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 15. На счету Алексея Попырина 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В 1/4 финала Хольгер Руне встретится с Новаком Джоковичем. Ранее спортсмены дважды играли друг с другом. В очном противостоянии у них ничья.
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