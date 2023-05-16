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Хольгер Руне вышел на Новака Джоковича в 1/4 финала «Мастерса» в Риме

Хольгер Руне вышел на Новака Джоковича в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
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Определился соперник первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Им стал датский теннисист Хольгер Руне, седьмая ракетка мира. В трёх сетах он в упорной борьбе смог вырвать победу у австралийского спортсмена Алексея Попырина. Их матч завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Встреча спортсменов продолжалась ровно 3 часа. Хольгер Руне за это время выполнил два эйса, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 15. На счету Алексея Попырина 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В 1/4 финала Хольгер Руне встретится с Новаком Джоковичем. Ранее спортсмены дважды играли друг с другом. В очном противостоянии у них ничья.

Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 12:10 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 4
6 		5 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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