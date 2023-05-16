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Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Риме

Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Риме
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), обыграв в двух сетах 48-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Сонего. Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Матч начался в понедельник, 15 мая, однако был прерван из-за дождя. Его завершение перенесли на вторник, 16 мая.

Стефанос Циципас за два сета встречи выполнил три эйса и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Лоренцо Сонего два эйса и ни одного реализованного брейк-пойнта. Также каждый из спортсменов допустил по одной двойной ошибке.

В четвёртом круге Циципас встретится с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Фрэнсисом Тиафо. Соперник греческого спортсмена определится сегодня вечером.

Рим (м). 3-й круг
16 мая 2023, вторник. 14:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 3  
         
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
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