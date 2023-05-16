Стефанос Циципас сыграет с Лоренцо Музетти в четвёртом круге «Мастерса» в Риме

Определился соперник греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса в четвёртом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия). Им стал итальянец Лоренцо Музетти, 19-я ракетка мира, который в третьем круге в трёх сетах победил Фрэнсиса Тиафо, 12-ю ракетку мира из США. Встреча теннисистов завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:3.
Матч начался в понедельник, 15 мая, и из-за дождя его завершение было перенесено на вторник, 16 мая.
В трёх сетах Лоренцо Музетти выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Фрэнсиса Тиафо четыре эйса, семь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.
Матч четвёртого круга между Стефаносом Циципасом и Лоренцо Музетти пройдёт во вторник, 16 мая. Предварительное время начала встречи — 21:30 мск.
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