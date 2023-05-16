Зверев — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга Рима

Сегодня, 16 мая, российский теннисист и третья ракетка мира Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым, который представляет Германию, в четвёртом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок начнётся приблизительно в 19:15 по московскому времени. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Даниил Медведев в четвёртом круге «Мастерса» в Риме.

Счёт последних десяти личных встреч остаётся за представителем России (8:2). Последний поединок между спортсменами состоялся в Монте-Карло, где в третьем круге сильнее оказался Медведев – 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

Соперником этой пары в 1/4 финала станет победитель пары Рублёв – Ханфман, которые сегодня также решат, кто из них окажется сильнее.