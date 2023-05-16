Зверев — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча четвёртого круга Рима

Сегодня, 16 мая, российский теннисист и третья ракетка мира Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым, который представляет Германию, в четвёртом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок начнётся приблизительно в 19:15 по московскому времени. В расписание турнира может вмешаться дождь.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Даниил Медведев в четвёртом круге «Мастерса» в Риме.
|1
|2
|3
|
|
Счёт последних десяти личных встреч остаётся за представителем России (8:2). Последний поединок между спортсменами состоялся в Монте-Карло, где в третьем круге сильнее оказался Медведев – 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).
Соперником этой пары в 1/4 финала станет победитель пары Рублёв – Ханфман, которые сегодня также решат, кто из них окажется сильнее.
- 16 мая 2023
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
15:51
-
15:30
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:36
-
14:33
-
14:13
-
13:50
-
13:13
-
13:03
-
11:18
-
10:48
-
09:32
-
09:00
-
08:00
-
04:26
-
01:00
-
00:12
-
00:07
- 15 мая 2023
-
23:49
-
23:36
-
23:24
-
23:03
-
22:55
-
22:41
-
22:06
-
21:50
-
21:33
-
21:22
-
20:54