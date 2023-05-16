Селиваненко: матчи Зверева и Медведева всегда имеют свою остроту и особую принципиальность

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о встрече россиянина Даниила Медведева с немецким теннисистом Александром Зверевым в четвёртом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия).

«Медведев и Зверев в борьбе, но успешно продвигаются по турнирной сетке в Риме. Их матчи всегда имеют свою остроту и особую принципиальность. Исходы таких встреч всегда зависят от множества факторов. Противостояние Медведева и Зверева в туре одно из тех, за которым всегда очень интересно следить», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч Медведева и Зверева пройдёт во вторник, 16 мая. Предварительное время начала встречи — 19:15 мск.