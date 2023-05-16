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Рублёв на тай-брейке проиграл первый сет в матче с Ханфманом

Рублёв на тай-брейке проиграл первый сет в матче с Ханфманом
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Продолжается матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречаются россиянин Андрей Рублёв и немец Янник Ханфман. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первый сет остался за представителем Германии.

Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 17:55 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 2
7 7 		4 4
         
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Первый сет завершился со счётом 7:6 в пользу Ханфмана. На тай-брейке Янник победил со счётом 7:5.

Ранее Рублёв обыграл в третьем круге представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 2:0 (7:6, 6:3), а Ханфман победил итальянца Марко Чеккинато со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 6:3). До этого соперники уже встречались: на Australian Open – 2021 Андрей со счётом 3:0 по сетам переиграл Янника в первом круге.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары Зверев — Медведев.

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