Рублёв — Ханфман: россиянин сравнял счёт по сетам

Продолжается матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречаются россиянин Андрей Рублёв и немец Янник Ханфман. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. После второго сета счёт 1:1.

В первом сете Ханфман одержал победу со счётом 7:6 (7:5 в тай-брейке). Вторая партия завершилась победой россиянина со счётом 6:4.

Ранее Рублёв обыграл в третьем круге представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 2:0 (7:6, 6:3), а Ханфман победил итальянца Марко Чеккинато со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 6:3). До этого соперники уже встречались: на Australian Open – 2021 Андрей со счётом 3:0 по сетам переиграл Янника в первом круге.

Победитель матча выйдет в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары Зверев — Медведев.