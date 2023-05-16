Бадоса за три часа одолела Мухову и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В матче четвёртого круга соревнований Бадоса нанесла поражение представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.

Бадоса дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. Мухова подала два эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Бадоса сравняла счёт в личном противостоянии с Муховой — 1-1. Впервые теннисистки встречались в 2021 году на Уимблдоне.

За выход в полуфинал турнира в Риме Бадоса сыграет с 20-й сеяной – Еленой Остапенко из Латвии.