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«Я сказал «сколько можно?» Рублёв — судье в ответ на предупреждение за русский мат

«Я сказал «сколько можно?» Рублёв — судье в ответ на предупреждение за русский мат
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Российский теннисист Андрей Рублёв получил предупреждение за матерную брань на русском языке в матче четвёртого круга «Мастерса» в Риме с немцем Янником Ханфманом.

Во время третьего сета при счёте 2:2 после неудачного розыгрыша Рублёв громко выругался, за что получил предупреждение от судьи. В ответ теннисист попытался убедить рефери в том, что он по-английски сказал «сколько можно?». Однако арбитр ему не поверил.

Матч завершился победой Ханфмана со счётом 2:1 (7:6, 4:6, 6:3). В четвертьфинале Ханфман встретится с победителем матча Зверев — Медведев. Ранее Рублёв обыграл в третьем круге представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину со счётом 2:0 (7:6, 6:3), а Ханфман победил итальянца Марко Чеккинато со счётом 2:1 (6:4, 4:6, 6:3).

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