Мирра Андреева успешно стартовала на челленджере в Париже
Поделиться
На старте грунтового турнира серии «челленджер» в Париже (Франция) российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над американкой Элизабет Мандлик со счётом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Андреева дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. Мандлик не подала ни одного эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.
Ранее Андреева и Мандлик никогда не встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах WTA.
За выход в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Париже Андреева сыграет с соотечественницей Камиллой Рахимовой, которая в матче первого круга соревнований нанесла поражение ещё одной россиянке Полине Кудерметовой со счётом 6:3, 6:2.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
21:23
-
21:06
-
21:01
-
20:45
-
20:27
-
20:01
-
19:30
-
18:48
-
17:33
-
17:30
-
17:21
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
15:51
-
15:30
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:36
-
14:33
-
14:13
-
13:50
-
13:13
-
13:03
-
11:18
-
10:48
-
09:32
-
09:00
-
08:00
-
04:26
-
01:00
-
00:12
-
00:07
Партнерский контент