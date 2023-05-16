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Серундоло обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Серундоло обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
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Завершился матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречались аргентинец Франсиско Серундоло и итальянец Янник Синнер. Встреча закончилась победой Серундоло со счётом 2:1.

Первый сет завершился тай-брейком, в котором сильнее оказался Янник — 7:3. Вторую партию выиграл Серундоло со счётом 6:2. В третьем сете Франсиско выиграл с тем же счётом. Серундоло сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Синнера две подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Ранее Серундоло обыграл в третьем круге француза Грегуара Баррера (6:7, 6:2, 6:2), а Синнер победил россиянина Александра Шевченко (6:3, 6:7, 6:2). В четвертьфинале Серундоло встретится с Каспером Руудом.

Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 17:40 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		2 2
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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