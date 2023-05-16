Серундоло обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
Поделиться
Завершился матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречались аргентинец Франсиско Серундоло и итальянец Янник Синнер. Встреча закончилась победой Серундоло со счётом 2:1.
Первый сет завершился тай-брейком, в котором сильнее оказался Янник — 7:3. Вторую партию выиграл Серундоло со счётом 6:2. В третьем сете Франсиско выиграл с тем же счётом. Серундоло сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Синнера две подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Ранее Серундоло обыграл в третьем круге француза Грегуара Баррера (6:7, 6:2, 6:2), а Синнер победил россиянина Александра Шевченко (6:3, 6:7, 6:2). В четвертьфинале Серундоло встретится с Каспером Руудом.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
21:23
-
21:06
-
21:01
-
20:45
-
20:27
-
20:01
-
19:30
-
18:48
-
17:33
-
17:30
-
17:21
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
15:51
-
15:30
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:36
-
14:33
-
14:13
-
13:50
-
13:13
-
13:03
-
11:18
-
10:48
-
09:32
-
09:00
-
08:00
-
04:26
-
01:00
-
00:12
-
00:07
Партнерский контент