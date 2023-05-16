Серундоло обыграл Синнера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Завершился матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречались аргентинец Франсиско Серундоло и итальянец Янник Синнер. Встреча закончилась победой Серундоло со счётом 2:1.

Первый сет завершился тай-брейком, в котором сильнее оказался Янник — 7:3. Вторую партию выиграл Серундоло со счётом 6:2. В третьем сете Франсиско выиграл с тем же счётом. Серундоло сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Синнера две подачи навылет и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Ранее Серундоло обыграл в третьем круге француза Грегуара Баррера (6:7, 6:2, 6:2), а Синнер победил россиянина Александра Шевченко (6:3, 6:7, 6:2). В четвертьфинале Серундоло встретится с Каспером Руудом.