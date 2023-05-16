Медведев выиграл первый сет в матче со Зверевым
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Продолжается матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречаются россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 20:45 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
0 : 1
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев выиграл первую партию со счётом 6:2.
Ранее Медведев обыграл в четвёртом круге Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 2:1, а Зверев победил Джефрри-Джона Вулфа со счётом 2:0. Медведев находится в рейтинге ATP на третьем месте, а Зверев — на 22-м.
Счёт последних десяти личных встреч остаётся за представителем России (8:2). Последний поединок между спортсменами состоялся в Монте-Карло, где в третьем круге сильнее оказался Медведев – 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).
Соперником этой пары в 1/4 финала станет победитель немец Янник Ханфман.
Комментарии
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