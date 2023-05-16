Медведев выиграл первый сет в матче со Зверевым

Продолжается матч четвёртого круга «Мастерса» в Риме, в котором встречаются россиянин Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Медведев выиграл первую партию со счётом 6:2.

Ранее Медведев обыграл в четвёртом круге Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 2:1, а Зверев победил Джефрри-Джона Вулфа со счётом 2:0. Медведев находится в рейтинге ATP на третьем месте, а Зверев — на 22-м.

Счёт последних десяти личных встреч остаётся за представителем России (8:2). Последний поединок между спортсменами состоялся в Монте-Карло, где в третьем круге сильнее оказался Медведев – 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

Соперником этой пары в 1/4 финала станет победитель немец Янник Ханфман.