Алексей Селиваненко высказался о поражении Рублёва от Ханфмана на «Мастерсе» в Риме

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Андрея Рублёва в матче четвёртого круга «Мастерса» в Риме с Янником Ханфманом. (6:7, 6:4, 6:3).

«Мы каждый день в Риме видим результаты, которые вряд ли можно было предугадать заранее. Сейчас у большого числа игроков настолько одинаковый уровень игры, что в одном отдельно взятом матче любой может обыграть любого», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Рублёв сделал 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. На счету Ханфмана шесть подач навылет, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми. В четвертьфинале Ханфман встретится с Даниилом Медведевым.