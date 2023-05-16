Медведев в восьмой раз в сезоне вышел в четвертьфинал на уровне ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» ATP в Риме, обыграв представителя Германии Александра Зверева со счётом 2:0 (6:2, 7:6). Выход в четвертьфинал стал дли спортсмена восьмым в сезоне.

В ходе матча Медведев сделал две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Зверева шесть подач навылет, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Ранее Медведев обыграл в четвёртом круге Бернабе Сапата-Миральеса со счётом 2:1 (3:6, 6:1, 6:3), а Зверев победил Джеффри-Джона Вулфа со счётом 2:0 (6:4, 7:5).

Соперником Медведева в 1/4 финала станет немецкий теннисист Янник Ханфман, обыгравший россиянина Андрея Рублёва.