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Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым на «Мастерсе» в Риме

Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым на «Мастерсе» в Риме
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Германии Александром Зверевым в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Риме со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

После относительно лёгкой победы россиянина в первом сете вторую партию Даниил смог выиграть только на тай-брейке.

«Он точно стал играть немного лучше во втором сете. У нас было несколько длинных розыгрышей, и я должен был играть лучше в этой партии при счёте 4:3… Должен был играть лучше при счёте 40/0.

Я сделал несколько простых ошибок, но это теннис, и нужно было продолжать. Это был непростой момент, потом у меня было очко, которое нужно было сохранить. Я доволен своим уровнем на протяжении всего матча, кроме этого розыгрыша, и очень жду следующего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

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