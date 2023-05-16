Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым на «Мастерсе» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Германии Александром Зверевым в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Риме со счётом 6:2, 7:6 (7:3).
После относительно лёгкой победы россиянина в первом сете вторую партию Даниил смог выиграть только на тай-брейке.
«Он точно стал играть немного лучше во втором сете. У нас было несколько длинных розыгрышей, и я должен был играть лучше в этой партии при счёте 4:3… Должен был играть лучше при счёте 40/0.
Я сделал несколько простых ошибок, но это теннис, и нужно было продолжать. Это был непростой момент, потом у меня было очко, которое нужно было сохранить. Я доволен своим уровнем на протяжении всего матча, кроме этого розыгрыша, и очень жду следующего матча», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
- 16 мая 2023
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