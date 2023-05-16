Медведев: я должен быть на высоте, чтобы попытаться победить Ханфмана
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем четвертьфинальном матче на «Мастерсе» в Риме, в котором его соперником станет представитель Германии Янник Ханфман, начавший соревнования с квалификации.
В матче четвёртого круга Ханфман нанёс поражение россиянину Андрею Рублёву со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.
«Сегодня видел частично матч Ханфмана, а также его третий сет против Чеккинато. Он сейчас хорошо играет. По-моему, он неплохо играл уже в Хьюстоне и Мадриде, просто не выходил в финал или что-то в этом роде.
Его прорыв в четвертьфинал из квалификации связан с игрой на отличном уровне, так что я должен быть на высоте, чтобы попытаться победить его», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.
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