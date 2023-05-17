Видеообзор второго подряд выхода Кудерметовой в полуфинал турнира WTA-1000

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова во второй раз подряд вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000. В четвертьфинальном матче на турнире в Риме (Италия) Кудерметова за 2,5 часа нанесла поражение представительнице Китая Чжэн Циньвэнь, посеянной под 22-м номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Чжэн Циньвэнь подала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Риме Кудерметова сыграет с победительницей матча между 12-й сеяной бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и украинкой Ангелиной Калининой (30).

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