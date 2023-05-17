Видеообзор второго подряд выхода Кудерметовой в полуфинал турнира WTA-1000

12-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова во второй раз подряд вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000. В четвертьфинальном матче на турнире в Риме (Италия) Кудерметова за 2,5 часа нанесла поражение представительнице Китая Чжэн Циньвэнь, посеянной под 22-м номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
Кудерметова 11 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Чжэн Циньвэнь подала шесть эйсов, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Риме Кудерметова сыграет с победительницей матча между 12-й сеяной бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и украинкой Ангелиной Калининой (30).
Видео можно посмотреть на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
- 17 мая 2023
-
00:39
-
00:29
-
00:10
- 16 мая 2023
-
23:59
-
23:47
-
23:39
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
21:23
-
21:06
-
21:01
-
20:45
-
20:27
-
20:01
-
19:30
-
18:48
-
17:33
-
17:30
-
17:21
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
15:51
-
15:30
-
15:14
-
15:05
-
14:43
-
14:36
-
14:33
-
14:13
-
13:50
-
13:13
-
13:03