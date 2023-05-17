Даниил Медведев в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал грунтового «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев в третий раз в карьере вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс». В матче четвёртого круга на турнире в Риме Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Ранее Медведев дважды (в 2019 и 2023 годах) добирался до четвертьфинала «Мастерса» в Монте-Карло.

Отметим, что в Монте-Карло в матче за выход в четвертьфинал Медведев также обыграл Зверева (3:6, 7:5, 7:6 (9:7)). Вообще в Риме Даниил в третий раз подряд в 2023 году одержал победу над Александром на турнирах серии «Мастерс».

В четвертьфинале «Мастерса» в Риме Медведев сыграет с другим представителем Германии Янником Ханфманом, начавшим соревнования с квалификации. В матче четвёртого круга Ханфман нанёс поражение россиянину Андрею Рублёву со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.