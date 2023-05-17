Украинка Калинина стала соперницей Кудерметовой в полуфинале турнира в Риме
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В четвертьфинальном матче 30-я ракетка соревнований Калинина нанесла поражение 12-й сеяной представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 41 минуту.
Калинина четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 15 брейк-пойнтов. Хаддад-Майя подала пять эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Счёт в личном противостоянии Калининой и Хаддад-Майи стал 4-0 в пользу украинской теннисистки.
За выход в финал турнира в Риме Калинина сыграет с 11-й ракеткой соревнований россиянкой Вероникой Кудерметовой.
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