Зверев потерял пять позиций в рейтинге АТР перед «Ролан Гаррос»
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Немецкий теннисист Александр Зверев по итогам грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме потеряет пять позиций в рейтинге АТР. Зверев в столице Италии защищал очки, набранные за прошлогодний полуфинал, однако остановился на стадии четвёртого круга.
В четвертьфинал Зверева не пустил россиянин Даниил Медведев, одержавший победу над представителем Германии со счётом 6:2, 7:6 (7:3). В итоге в рейтинге, по которому будет формироваться сетка «Ролан Гаррос», Зверев будет 27-м и уже в третьем круге грунтового турнира «Большого шлема» может попасть на игрока топ-8. При этом на «Ролан Гаррос» Александру, чтобы избежать дальнейшего падения в рейтинге, также нужно защищать очки, полученные за выход в полуфинал.
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