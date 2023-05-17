Зверев потерял пять позиций в рейтинге АТР перед «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев по итогам грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме потеряет пять позиций в рейтинге АТР. Зверев в столице Италии защищал очки, набранные за прошлогодний полуфинал, однако остановился на стадии четвёртого круга.

В четвертьфинал Зверева не пустил россиянин Даниил Медведев, одержавший победу над представителем Германии со счётом 6:2, 7:6 (7:3). В итоге в рейтинге, по которому будет формироваться сетка «Ролан Гаррос», Зверев будет 27-м и уже в третьем круге грунтового турнира «Большого шлема» может попасть на игрока топ-8. При этом на «Ролан Гаррос» Александру, чтобы избежать дальнейшего падения в рейтинге, также нужно защищать очки, полученные за выход в полуфинал.