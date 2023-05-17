Циципас в двух сетах обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), обыграв в двух сетах 19-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 7:5.

Стефанос Циципас за два сета выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 1. На счету Лоренцо Музетти один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале греческий спортсмен встретится с хорватский теннисистом, 16-й ракеткой мира Борной Чоричем.

Матч четвёртого круга между Стефаносом Циципасом и Борной Чоричем пройдёт в понедельник, 22 мая. Предварительное время начала встречи — в 18:30 по мск.