Циципас в двух сетах обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), обыграв в двух сетах 19-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 7:5.
Стефанос Циципас за два сета выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 1. На счету Лоренцо Музетти один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвертьфинале греческий спортсмен встретится с хорватский теннисистом, 16-й ракеткой мира Борной Чоричем.
Матч четвёртого круга между Стефаносом Циципасом и Борной Чоричем пройдёт в понедельник, 22 мая. Предварительное время начала встречи — в 18:30 по мск.
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