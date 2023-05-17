Циципас сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в 20-й раз

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), обыграв в двух сетах 19-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Музетти. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 7:5.
Таким образом, Циципас сыграет в четвертьфинальном матче на «Мастерсе» в 20-й раз. В прошлом четвертьфинале грек уступил немецкому теннисисту Штруффу на турнире в Мадриде.
Стефанос Циципас за два сета выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 1. В четвертьфинальной игре греческий спортсмен встретится с хорватский теннисистом, 16-й ракеткой мира Борной Чоричем.
Четвертьфинальный матч Ципиписа с Чоричем состоится завтра, 18 мая. Предварительное время начала встречи — в 14:00 по московскому времени.
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