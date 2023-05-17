Стефанос Циципас — о матчах вторника: прекрасно и замечательно, когда идёт такая игра

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме (Италия). Во вторник, 16 мая, спортсмен сыграл сразу два матча: в третьем круге турнира он доигрывал перенесённую из-за дождя встречу с итальянцем Лоренцо Сонего, а в четвёртом провёл полноценный матч с 19-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти.
«Очень насыщенный день. Весь провёл на корте. Из-за дождя пришлось, так что я рад, что все так завершилось. Я полностью выложился. Прекрасно и замечательно, когда идёт такая игра. А теперь нужно поспать, подготовиться. По-моему, завтра у меня выходной, так что нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.
В четвертьфинале греческий спортсмен встретится с хорватским теннисистом, 16-й ракеткой мира Борной Чоричем.
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