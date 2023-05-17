Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас — о матчах вторника: прекрасно и замечательно, когда идёт такая игра

Стефанос Циципас — о матчах вторника: прекрасно и замечательно, когда идёт такая игра
Аудио-версия:
Комментарии

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме (Италия). Во вторник, 16 мая, спортсмен сыграл сразу два матча: в третьем круге турнира он доигрывал перенесённую из-за дождя встречу с итальянцем Лоренцо Сонего, а в четвёртом провёл полноценный матч с 19-й ракеткой мира из Италии Лоренцо Музетти.

«Очень насыщенный день. Весь провёл на корте. Из-за дождя пришлось, так что я рад, что все так завершилось. Я полностью выложился. Прекрасно и замечательно, когда идёт такая игра. А теперь нужно поспать, подготовиться. По-моему, завтра у меня выходной, так что нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

В четвертьфинале греческий спортсмен встретится с хорватским теннисистом, 16-й ракеткой мира Борной Чоричем.

Материалы по теме
Зрители освистывали Медведева, но он победил Зверева! Расписание, расклады и сетки Рима
Зрители освистывали Медведева, но он победил Зверева! Расписание, расклады и сетки Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023