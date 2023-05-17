Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня

Сегодня, 17 мая, состоится девятый игровой день женского теннисного турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Будут сыграны матчи четвертьфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. WTA-1000, Рим. Расписание матчей девятого игрового дня

Паула Бадоса (Испания) — Елена Остапенко (Латвия) — начало матча приблизительно в 16:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша) — Елена Рыбакина (Казахстан) — начало матча приблизительно в 21:30 мск.

Победительницы матчей выйдут в полуфинал турнира, в котором встретятся между собой. Во втором полуфинале, который состоится в пятницу, 19 мая, сыграют Вероника Кудерметова (Россия) и Ангелина Калинина (Украина).

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Риме составляет € 3,6 млн. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек, которая в 2022 году в двух сетах обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.