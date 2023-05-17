Кудерметова: важнее всего – не победы, а ощущение психологического здоровья

Российская теннисистка, 12-я ракетка мира Вероника Кудерметова прокомментировала свой второй подряд выход в полуфинал на турнирах категории WTA-1000.

«В Чарлстоне я проиграла в стартовом матче девочке, которая даже младше моей сестры (россиянке Диане Шнайдер, 104-й ракетке мира. — прим. «Чемпионата»). После этого мне было тяжело. Я пыталась понять, что я хочу делать на корте, в чём прибавить. Думаю, это был ключевой момент, когда я начала мыслить позитивно и очень упорно работать. Этот момент всё изменил.

После того матча я была такой подавленной. Не имеет значения, выигрываешь ты или проигрываешь, важнее всего – уровень, ощущения на корте, мысли. Если ты чувствуешь себя психологически здоровой, то начинаешь играть лучше. Для меня это важнее всего – не победы, а ощущение психологического здоровья. Это позитивный подход к игре в теннис.

В последние несколько недель я начала чувствовать себя лучше. Одержала много хороших побед, заиграла стабильнее, стала спокойнее. Сейчас я сосредоточена на прогрессе, а раньше старалась показывать результаты. Но это неправильно. Поддерживать сосредоточенность на работе, прогрессе, спокойствии и позитивном настрое непросто. Это тяжелая работа, но для меня она самая важная. Я стараюсь следовать плану, и сейчас это работает.

Всегда стараюсь найти что-то положительное. Ладно, проиграла, но, Вероника, ты хорошо подавала, хорошо принимала, какой-то удар пробивала хорошо. Сейчас я стараюсь искать позитив, даже когда плохо выступаю. И это хорошо», — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.