Свёнтек: думать о прошлых матчах с Рыбакиной нет смысла. Я знаю, как себя чувствовала

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящей встрече с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Напомним, в двух последних матчах Свёнтек проиграла Рыбакиной в двух сетах.
«У меня нет мыслей по этому поводу. Уверена, я буду хорошо настроена на эту встречу. Пока я сосредоточена на восстановлении. Хочу отнестись к предстоящей игре как к любому другому матчу. Думать о прошлых встречах с Еленой нет смысла. Они были на харде. И я знаю, как себя чувствовала. У меня нет никаких ожиданий. Я просто собираюсь выйти и сыграть как можно лучше. Ничего особенного», — приводит слова Свёнтек ASAP Sport.
Матч Свёнтек и Рыбакиной состоится сегодня, 17 мая. Начало встречи — не раньше 21:30 мск.
- 17 мая 2023
-
11:26
-
09:54
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
04:23
-
03:37
-
01:00
-
00:39
-
00:29
-
00:10
- 16 мая 2023
-
23:59
-
23:47
-
23:39
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
21:23
-
21:06
-
21:01
-
20:45
-
20:27
-
20:01
-
19:30
-
18:48
-
17:33
-
17:30
-
17:21
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
15:51
-
15:30
-
15:14