Свёнтек: думать о прошлых матчах с Рыбакиной нет смысла. Я знаю, как себя чувствовала

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящей встрече с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Напомним, в двух последних матчах Свёнтек проиграла Рыбакиной в двух сетах.

«У меня нет мыслей по этому поводу. Уверена, я буду хорошо настроена на эту встречу. Пока я сосредоточена на восстановлении. Хочу отнестись к предстоящей игре как к любому другому матчу. Думать о прошлых встречах с Еленой нет смысла. Они были на харде. И я знаю, как себя чувствовала. У меня нет никаких ожиданий. Я просто собираюсь выйти и сыграть как можно лучше. Ничего особенного», — приводит слова Свёнтек ASAP Sport.

Матч Свёнтек и Рыбакиной состоится сегодня, 17 мая. Начало встречи — не раньше 21:30 мск.