Джокович — о Руне: игрой он немного напоминает меня

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о своём сопернике в четвертьфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия) — датчанине Хольгере Руне, седьмой ракетке мира.
«Мы с ним играли всего один раз. Тренировались довольно много, но официальный матч всего один (на самом деле спортсмены играли дважды. — прим. «»Чемпионата). Я проиграл ему в финале «Мастерса» в Париже в очень упорном и тяжёлом матче (а до того Новак Джокович одержал победу в 2021 году в первом круге US Open. — прим. «Чемпионата»).
Хотя он очень молод, я неплохо знаю его игру. Он уже несколько лет показывает отличный теннис в туре, особенно последние шесть-восемь месяцев. Закрепляется в качестве топ-игрока и сейчас заслуженно стоит в топ-10. Показывает качественную игру. Ещё он — один из самых трудолюбивых в туре. Приятный парень. У нас хорошие отношения. Но на корте, конечно, мы оба хотим победить.
Игрой он немного напоминает меня. Хорошо подготовлен физически, отлично защищается, а ещё силён в контратаке. Может создать проблемы и справа, и слева. Качественная подача, агрессивный приём. Умеет играть на всех покрытиях. На грунте ему особенно комфортно. Он играл в финале в Монако, был очень близок к победе. Он в отличной форме, и я жду этого испытания. Думаю, это будет очень физически сложный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Встреча Новака Джоковича и Хольгера Руне пройдёт сегодня, 17 мая. Предварительное время начала встречи — 14:00 мск.
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