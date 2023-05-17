Даниил Медведев поднялся на первое место в Чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, поднялся на первое место в лайв-рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опередив испанца Карлоса Алькараса, вторую ракетку мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В активе Даниила Медведева теперь 3480 очков рейтинга, а у Карлоса Алькараса — на 25 меньше, 3455 очков. Россиянину удалось выйти на первое место после победы в четвёртом круге турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), над немецким теннисистом Александром Зверевым. Проход в четвертьфинал дал Медведеву 180 очков рейтинга, в то время как Карлос Алькарас получил за участие в турнире только 45 очков: испанец сенсационно проиграл венгерскому теннисисту Фабиану Марожану в третьем круге турнира.
Относительно занимающего третье место в Чемпионской гонке ATP Новака Джоковича у Даниила Медведева 735 очков преимущества, а от идущего четвёртым Стефаноса Циципаса — более 1000. Если Даниил выйдет в полуфинал, то гарантированно останется первым в этом рейтинге, где учитываются только очки текущего сезона. В случае поражения Медведева в четвертьфинале по итогам турнира его может обогнать Новак Джокович — для этого ему нужно завоевать здесь титул.
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