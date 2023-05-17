Чесноков: Медведев понял, как надо играть на земле — комфортно чувствовал себя со Зверевым

Советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Риме со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

«Первый сет был 6:2, во втором сете с трудом брал свою подачу Зверев, а Медведев — достаточно комфортно. Там были длинные розыгрыши, в которых Зверев себя изматывал, поэтому не мог играть подачу Медведева. Были матчи, в которых у Медведева были шансы зацепиться против Зверева, и он это сделал на Индиан-Уэллсе, в Монте-Карло. В этих двух матчах Медведев вылез с нереальным трудом. До этого он здорово отыграл с Мираллесом. Я почувствовал, что Даниил понял, как надо играть на земле. Медведев достаточно комфортно чувствовал себя в матче со Зверевым», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.