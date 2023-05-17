Виктор Янчук высказался о победе Медведева в матче со Зверевым на «Мастерсе» в Риме

Бывший российский теннисист Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Риме со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

«Зверев мог и первый сет играть на равных, но Медведев полностью доминировал. Даниил, как я и рассчитывал, был стабильнее и надёжнее. Зверев мог перебить при обмене ударами 10-12 раз, Медведев же мог отбить 15-20 раз. У Медведева был запас прочности. Это вынуждало Зверева искать более острые приемы, удары. Из-за этого появлялись ошибки. Саша пытался выходить к сетке, но был в проигрыше, так как не мог взломать оборону Даниила.

У Медведева произошёл какой-то инцидент с судьей, а потом расстроился на своей подаче. Но судьба во втором сете была предрешена — повёл с 4:3 и имел свою подачу. Он должен был взять свой гейм и повести, но почему-то сумел с 0 до 40 отдать все мячи и гейм. Но всё равно речь шла только о том, чтобы выиграть один сет у Зверева. Медведев был немного быстрее в игре и надёжнее. Он закономерно выиграл. У Зверева не было реальных шансов», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.