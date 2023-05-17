Веснина: игра Зверева и Медведева была принципиальной. Думаю, ребята разрешили конфликт

Российская теннисистка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала итог матча четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в котором россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира, в двух сетах победил немецкого теннисиста Александра Зверева, 22-ю ракетку мира.
«Игра Зверева и Медведева была очень принципиальной после предыдущего матча, где был небольшой конфликт. Думаю, что ребята всё разрешили, но небольшое раздражение присутствовало. При этом Даниил провёл очень ровный матч. В первом сете полностью доминировал — у него хорошо работала первая подача.
Во втором сете казалось, что Зверев может перевернуть ход встречи, но Медведев очень уверенно отыграл тай-брейк — не дал никаких шансов. Как мне кажется, Даниил в этом сезоне играет на грунте лучше, чем в прошлом», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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