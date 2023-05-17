Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч 1/4 финала «Мастерса» в Риме между Джоковичем и Руне прерван из-за дождя

Матч 1/4 финала «Мастерса» в Риме между Джоковичем и Руне прерван из-за дождя
Аудио-версия:
Комментарии

Матч четвертьфинала турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), в котором за выход в полуфинал борются первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович и седьмая ракетка мира из Дании Хольгер Руне, прерван из-за дождя. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этой игры.

Встреча была остановлена через 1 час 27 минут после начала матча, в концовке второго сета при счёте 2:6, 5:4. В гейме на подаче Руне, во время которого игру прервали, счёт 0:30.

Информации о возобновлении матча пока нет. Все матчи одиночного разряда сегодня, 17 мая, проходят на Центральном корте Рима. Так, до окончания дождя и завершения матча между Джоковичем и Руне не начнутся встречи между Паулой Бадосой и Еленой Остапенко, Каспером Руудом и Франсиско Серундоло, а также Игой Свёнтек и Еленой Рыбакиной.

Рим (м). 1/4 финала
17 мая 2023, среда. 14:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Остановлен
0 : 1
1 2 3
         
2 		5  
6 		4  
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Материалы по теме
Зрители освистывали Медведева, но он победил Зверева! Расписание, расклады и сетки Рима
Зрители освистывали Медведева, но он победил Зверева! Расписание, расклады и сетки Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023