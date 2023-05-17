Матч 1/4 финала «Мастерса» в Риме между Джоковичем и Руне прерван из-за дождя

Матч четвертьфинала турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия), в котором за выход в полуфинал борются первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович и седьмая ракетка мира из Дании Хольгер Руне, прерван из-за дождя. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию этой игры.
Встреча была остановлена через 1 час 27 минут после начала матча, в концовке второго сета при счёте 2:6, 5:4. В гейме на подаче Руне, во время которого игру прервали, счёт 0:30.
Информации о возобновлении матча пока нет. Все матчи одиночного разряда сегодня, 17 мая, проходят на Центральном корте Рима. Так, до окончания дождя и завершения матча между Джоковичем и Руне не начнутся встречи между Паулой Бадосой и Еленой Остапенко, Каспером Руудом и Франсиско Серундоло, а также Игой Свёнтек и Еленой Рыбакиной.
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