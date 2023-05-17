Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс: у Осаки есть всё, чтобы вновь стать лучшей в мире

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, выразил уверенность, что четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака способна вновь стать лучшей в мире.

«У Наоми есть данная богом способность снова стать лучшей в мире. Нельзя просто взять и купить победу на турнире «Большого шлема» в Интернете. У неё есть все инструменты, чтобы вновь подняться на вершину. Давление может снова стать её лучшим другом. Никогда не сбрасывайте чемпионов со счетов», — написал Макки на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в январе 2023 года Осака объявила, что ждёт ребёнка. Наоми готовится впервые стать мамой. Отцом ребёнка является американский рэп-исполнитель Cordae. Спортсменка не выступала на соревнованиях в 2023 году.