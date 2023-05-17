«Это отличное решение». Джокович — о внедрении электронных систем вместо линейных судей

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о внедрении электронных систем вместо линейных арбитров в теннисе.

«Использование электронных систем — это отличное решение, потому что технологии значительно шагнули вперёд. Благодаря этому у нас не будет драмы, которую люди обожают наблюдать, особенно на грунте, когда теннисисты спорят о том, был ли мяч в ауте или нет», — приводит слова Джоковича Internazionali BNL d'Italia.

Напомним, в апреле этого года стало известно, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) планирует внедрить Electronic Line Calling Live (ELC Live) вместо линейных судей на всех соревнованиях под своей эгидой с 2025 года. На данный момент система ELC Live тестируется на трёх покрытиях.