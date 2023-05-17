Джокович не сумел защитить титул на «Мастерсе» в Риме, в 1/4 финала проиграв Руне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович неожиданно не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Он являлся действующим обладателем титула.
В четвертьфинальном матче Джокович (1) со счётом 2:6, 6:4, 2:6 проиграл седьмой ракетке мира, 20-летнему датчанину Хольгеру Руне (7). Встреча продлилась 2 часа и 17 минут (без учёта на перерыв из-за дождя в конце второго сета). Джокович четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Руне три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Следующим соперником Руне станет победитель матча Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 24).
Отметим, что в другой половине сетки за выход в полуфинал Рима сыграет единственный оставшийся на турнире россиянин Даниил Медведев (3).
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