Впервые за 18 лет в финале «Мастерса» в Риме не сыграют ни Надаль, ни Джокович

Текущий грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме (Италия) станет уникальным в историческом контексте. Впервые с 2004 года в финале данных соревнований не сыграет ни испанец Рафаэль Надаль, ни серб Новак Джокович (оба – 22-кратные чемпионы турниров «Большого шлема»).

Напомним, Надаль снялся с соревнований в Риме ещё до их старта, он до сих не восстановился после травмы на Открытом чемпионате Австралии — 2023. Чемпион же 2022 года Джокович (1) со счётом 2:6, 6:4, 2:6 неожиданно проиграл седьмой ракетке мира, 20-летнему датчанину Хольгеру Руне (7).

В последний раз в финале Рима не было ни Надаля, ни Джоковича с 2004 года. Тогда испанец Карлос Мойя обыграл аргентинца Давида Налбандяна. После этого Надаль завоевал 10 титулов в Риме, а Джокович — 6. Лишь дважды в этом временном промежутке Новак не выигрывал в финале: в 2016 году уступил Энди Маррею, а в 2017-м — Александру Звереву.