Хольгер Руне прокомментировал победу в нервном матче с Новаком Джоковичем в Риме

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинале Руне (7) со счётом 6:2, 4:6, 6:2 обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (1).
«Это действительно большая победа для меня. Да, я обыграл его в прошлом году в Париже, но каждый матч с Новаком – огромный вызов для меня. Он один из самых выдающихся представителей нашего вида спорта. Я понимал, что должен бы быть на высоте. Я говорил об этом вчера и был таким сегодня.
Несмотря на то что я одержал над ним вторую победу подряд, не собираюсь зазнаваться. Ты всегда должен оставаться скромным, очень надеюсь, что люди видят меня именно таким… Я очень горжусь этой победой. Мои слова благодарности за матч Новаку. Я его большой поклонник. Он меня очень вдохновляет», — сказал Руне в интервью на корте.
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