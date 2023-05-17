«Я никогда не играл в таком холодном Риме». Джокович прокомментировал поражение от Руне
Поделиться
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от 20-летнего датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Сейчас условия медленнее. Наверное, я никогда не играл в таком холодном и влажном Риме. Не помню, чтобы когда-нибудь столько дней подряд шёл дождь. В таких условиях пробить его очень сложно. Он очень быстрый, прекрасно читает игру. Очень талантливый, динамичный, разносторонний игрок.
Сегодня он был лучше. Большую часть матча играл лучше меня. И я плохо начал третий сет. В этот момент матч повернулся в его пользу. Он сдержал нервы и заслуженно победил», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
Комментарии
- 17 мая 2023
-
19:01
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:20
-
17:56
-
17:39
-
17:37
-
16:58
-
16:51
-
16:21
-
16:06
-
15:56
-
15:44
-
14:35
-
14:20
-
12:55
-
12:35
-
12:23
-
11:46
-
11:26
-
09:54
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
04:23
-
03:37
-
01:00
-
00:39
-
00:29
-
00:10
- 16 мая 2023
-
23:59
-
23:47
-
23:39
-
22:59
Партнерский контент