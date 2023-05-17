«Я никогда не играл в таком холодном Риме». Джокович прокомментировал поражение от Руне

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от 20-летнего датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Сейчас условия медленнее. Наверное, я никогда не играл в таком холодном и влажном Риме. Не помню, чтобы когда-нибудь столько дней подряд шёл дождь. В таких условиях пробить его очень сложно. Он очень быстрый, прекрасно читает игру. Очень талантливый, динамичный, разносторонний игрок.

Сегодня он был лучше. Большую часть матча играл лучше меня. И я плохо начал третий сет. В этот момент матч повернулся в его пользу. Он сдержал нервы и заслуженно победил», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.