Новак Джокович после поражения от Руне оценил свою уверенность в себе на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения от Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) утвердительно ответил на вопрос, уверен ли он в себе перед «Ролан Гаррос». Также журналисты спросили, что ещё сербу требуется для подготовки к мэйджору.

«Ничего. Нужно просто тренироваться и готовиться к главному турниру грунтового сезона. Я знаю, что всегда могу сыграть лучше. Сейчас точно хочу поработать над разными сторонами игры, организма. Надеюсь, что буду в 100-процентной форме. Это моя цель. Я всегда высоко оцениваю свои шансы на турнирах «Большого шлема», независимо от покрытия», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.