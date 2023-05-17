Новак Джокович после поражения от Руне оценил свою уверенность в себе на «Ролан Гаррос»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович после поражения от Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия) утвердительно ответил на вопрос, уверен ли он в себе перед «Ролан Гаррос». Также журналисты спросили, что ещё сербу требуется для подготовки к мэйджору.
«Ничего. Нужно просто тренироваться и готовиться к главному турниру грунтового сезона. Я знаю, что всегда могу сыграть лучше. Сейчас точно хочу поработать над разными сторонами игры, организма. Надеюсь, что буду в 100-процентной форме. Это моя цель. Я всегда высоко оцениваю свои шансы на турнирах «Большого шлема», независимо от покрытия», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
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