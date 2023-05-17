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Елена Остапенко пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Паулу Бадосу

Елена Остапенко пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Паулу Бадосу
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 20-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 21 мая.

В четвертьфинальном матче Остапенко (20) со счётом 6:2, 4:6, 6:3 обыграла бывшую вторую ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Встреча продлилась 1 час и 50 минут. Остапенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Бадосы четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

За выход в финал престижного турнира Остапенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7).

Рим (ж). 1/4 финала
17 мая 2023, среда. 18:00 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		4 6
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Комментарии
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