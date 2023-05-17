Елена Остапенко пробилась в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Паулу Бадосу
Поделиться
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 20-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 21 мая.
В четвертьфинальном матче Остапенко (20) со счётом 6:2, 4:6, 6:3 обыграла бывшую вторую ракетку мира испанку Паулу Бадосу. Встреча продлилась 1 час и 50 минут. Остапенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Бадосы четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.
За выход в финал престижного турнира Остапенко сразится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7).
Комментарии
- 17 мая 2023
-
20:42
-
20:10
-
20:05
-
19:49
-
19:44
-
19:01
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:20
-
17:56
-
17:39
-
17:37
-
16:58
-
16:51
-
16:21
-
16:06
-
15:56
-
15:44
-
14:35
-
14:20
-
12:55
-
12:35
-
12:23
-
11:46
-
11:26
-
09:54
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
04:23
-
03:37
-
01:00
-
00:39
-
00:29
Партнерский контент