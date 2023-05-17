Надаль назначил пресс-конференцию, где расскажет о планах касательно «Ролан Гаррос»

PR-команда 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля сообщает, что завтра, 18 мая, в 17:00 мск теннисист проведёт пресс-конференцию в своей академии Movistar, где расскажет о планах касательно Открытого чемпионата Франции – 2023.
«О том, будет он играть или нет, будет сообщено только завтра», — говорится в сообщении.
Ранее испанское издание Relevo сообщило, что Надаль принял решение сняться с «Ролан Гаррос», так как не успел восстановиться после травмы.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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