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«Зависит от того, приедет ли Надаль». Джокович — о шансах получить нового чемпиона «РГ»

«Зависит от того, приедет ли Надаль». Джокович — о шансах получить нового чемпиона «РГ»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, станет ли «Ролан Гаррос» — 2023 самым непредсказуемым за последние 20 лет.

«Зависит от того, приедет ли Надаль (улыбается). Но, конечно, Алькарас, Руне тоже будут бороться, они одни из главных фаворитов. Очевидно, что смена поколений уже здесь. Тот же Алькарас со следующей недели станет первой ракеткой мира. Очевидно, он играет в потрясающий теннис. Думаю, для нашего вида спорта появление новых лиц – хороший знак. Это нормально. Лично я ещё пытаюсь держаться со всеми», — сказал Джокович на пресс-конференции после поражения от 20-летнего Хольгера Руне в четвертьфинале «Мастерса» в Риме (Италия).

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