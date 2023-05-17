Джокович одним словом ответил на провокационный вопрос журналиста про «Ролан Гаррос»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одним словом ответил на вопрос журналиста об уверенности в себе в преддверии «Ролан Гаррос» — 2023 с учётом сложного старта на грунте.
Журналист: Вы по-прежнему уверены в себе перед «Ролан Гаррос»?
Джокович: Да (улыбается).
Видео доступно на официальном YouTube-канале «Мастерса» в Риме
Отметим, что данная пресс-конференция проходила после неожиданного поражения Джоковича (1) в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) от седьмой ракетки мира, 20-летнего датчанина Хольгера Руне (7). Таким образом, Новак не сумел защитить прошлогодний титул. В восьми проведённых матчах на грунте в текущем сезоне серб одержал пять побед.
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