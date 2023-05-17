Елена Рыбакина — Ига Свёнтек: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Риме

Сегодня, 17 мая, чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером рейтинга WTA Игой Свёнтек из Польши за выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 22:10 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ига Свёнтек – Елена Рыбакина в четвертьфинале турнира в Риме.

Счёт личных встреч теннисисток — 2-1 в пользу Рыбакиной (если учитывать выставочную Мировую теннисную лигу, то даже 3-1). Елена проиграла в двух сетах в четвертьфинале турнира в Остраве в 2021 году, в это межсезонье уверенно победила как раз на Мировой теннисной лиге, а затем уже на двух крупных соревнованиях выбила Игу — в 1/8 финала Australian Open (6:4, 6:4) и в полуфинале Индиан-Уэллса (6:2, 6:2). Отметим, что все эти поединки прошли на харде, то есть на грунте они ранее не играли.