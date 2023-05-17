Джокович — на вопрос, может ли поделиться советом с Руне: это я должен у него их просить
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил, может ли дать какие-то советы седьмой ракетке мира, 20-летнему датчанину Хольгеру Руне.
Ранее в четвертьфинальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) Джокович (1) со счётом 2:6, 6:4, 2:6 проиграл Руне (7). Таким образом, Новак не смог защитить прошлогодний титул.
«Это я у него советы должен просить. Он меня уже дважды обыграл, так что… У меня для него нет советов. Пока что у него всё хорошо идёт», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что перед стартом на «Ролан Гаррос» — 2023 Джокович потеряет статус первой ракетки мира, с первой позиции его сдвинет 20-летний испанец Карлос Алькарас.
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