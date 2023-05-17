Руне — о матче с Джоковичем: судья допускал ошибки. Он неправильно читает отметки

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал фразу, сказанную в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Риме (Италия) с сербом Новаком Джоковичем. Датчанин сказал, что «из-за судей всегда выглядит плохим парнем».
«Я вообще не считаю себя плохим парнем. На корте я играю очень страстно и энергично. Многие игроки такие. Не знаю, почему энергичность считают чертой плохого парня. Плохие парни ломают ракетки и так далее. Если я правильно помню, то я ракетки не ломал. Я себя таким не вижу. Конечно, бывают всякие истории. Как сегодня с судьёй. Но, опять же, я увидел, что мяч в ауте, он – что в корте. После этого я увидел повтор Hawk-Eye, что мяч был в ауте, так что не знаю.
Я не против присутствия судей на матчах. В большинстве случаев – почти всегда – они очень точные. Я никогда не останавливаю розыгрыш, если не уверен на 100%. Сегодня я был на 100% уверен. И, судя по всему, я был прав, потому что после матча видел повтор Hawk-Eye – и там был аут. Это решение судьи. И у Мохамеда (Лайани) было уже много ошибок. Я ещё слышал, что в первом матче Маррея он допускал ошибки. Это вопрос того, как читать отметку. Очевидно, что он иногда читает их неправильно», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.
- 17 мая 2023
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