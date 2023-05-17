Стэн Вавринка разгромил Энди Маррея в 1/8 финала турнира в Бордо
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «челленджер» в Бордо (Франция).
В матче 1/8 финала соревнований Вавринка разгромно обыграл трёхкратного чемпиона мэйджоров, двукратного олимпийского чемпиона, бывшую первую ракетку мира британца Энди Маррея (2) со счётом 6:3, 6:0. Встреча продлилась 1 час и 17 минут. Вавринка три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Энди Маррея пять эйсов, одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.
За место в полуфинале соревнований Вавринка сразится с пятым сеяным французом Уго Умбером.
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