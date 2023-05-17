Хольгер Руне: играть с Джоковичем тяжело, но мне это нравится

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвертьфинале Руне (7) со счётом 6:2, 4:6, 6:2 обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича (1).

«Стараюсь, чтобы ему было сложно (улыбается). Два раза подряд мне это удалось. Конечно, мне тоже сложно. Каждый матч – хорошая борьба. Мне нравится с ним бороться. Он отличный соперник, потому что с ним так тяжело – и мне это нравится, потому что я вижу, где нужно прибавить, что работает. Если работает против Новака, то сработает против почти кого угодно. Так что я очень доволен победой», — сказал Руне на послематчевой пресс-конференции.