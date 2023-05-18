Рим-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 9-го игрового дня
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В Риме (Италия) завершился девятый игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. «Мастерс», Рим. Результаты девятого игрового дня
Новак Джокович (Сербия) – Хольгер Руне (Дания) — 2:6, 6:4, 2:6.
Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 7:6 (7:5), 6:4.
Отметим, что в другой половине сетки за выход в полуфинал Рима сыграет единственный оставшийся на турнире россиянин Даниил Медведев (3). Его соперником станет немец Янник Ханфман (Q). Матч пройдёт завтра, 18 мая.
Призовой фонд мужского турнира составляет € 7 705 780. Прошлогодним победителем турнира в Риме стал именно Джокович, в финале обыгравший в двух сетах грека Стефаноса Циципаса.
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